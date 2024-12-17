Еще один танкер подал сигнал бедствия в Черном море

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Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется", – сказал собеседник агентства.

При этом в Морспасслужбе заявили, что экипаж судна находится в безопасности, а герметичность корпуса танкера не нарушена, в связи с чем утечки в море нет.

"Судно "Волгонефть 109" находилось на стоянке в акватории порта Кавказ. По переданной капитаном информации, у судна поврежден грузовой танк", – добавили в Морспасслужбе.

В настоящее время танкер находится в безопасном месте якорной стоянки. Для обеспечения безопасности рядом находится спасательное судно ведомства "Меркурий".

В воскресенье, 15 декабря, сообщалось о крушении судна "Волгонефть 212" в Керченском проливе. Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239". В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута. Ликвидация последствий началась утром 17 декабря.