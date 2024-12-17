Глава Кубани Кондратьев: мазут после ЧП с танкерами уберут к началу курортного сезона

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мазут после ЧП с танкерами в Краснодарском крае уберут к началу курортного сезона, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Мы прекрасно понимаем, что мы никак не можем сделать так, чтобы к курортному сезону нефтепродукты были на пляжах, и их точно не будет. Я могу вас в этом заверить", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что ситуация непростая, так как примерная протяженность загрязненного берега составляет 35 километров, а все его очаги фрагментарные. Губернатор подчеркнул, что нефтепродукты уже убирают.

При шторме воздействие на пятно загрязнения продолжается, из-за чего мазут приходится убирать по второму кругу, сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов в беседе с ТАСС.

Танкер "Волгонефть 212" потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря. Из-за шторма у него оторвалась носовая часть. Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа, но один из моряков скончался.

Чуть позже оказалось повреждено другое судно – "Волгонефть 239". Всех 14 человек экипажа удалось спасти. Спустя несколько дней уже третий танкер, "Волгонефть 109", подал сигнал бедствия. Утечку удалось предотвратить.

В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на первых двух танкерах.

