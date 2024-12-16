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16 декабря, 17:17

Происшествия

Режим повышенной готовности введен в Краснодарском крае из-за разлива нефтепродуктов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим повышенной готовности введен в четырех населенных пунктах Темрюкского района Краснодарского края из-за разлива нефтепродуктов в Азовском море, рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

"На данный момент пятно разлива нефтепродуктов не достигло берега", – сообщается в его телеграм-канале.

Кондратьев призвал федеральные власти помочь избежать попадания мазута на берег, максимально проведя работы в море.

Танкер "Волгонефть 212" потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря – из-за шторма у него оторвалась носовая часть. Спасателям удалось эвакуировать всех 13 членов экипажа, но один из моряков скончался.

Чуть позже неподалеку от поселка Волна в Краснодарском крае оказалось повреждено другое судно – "Волгонефть 239". Всех 14 человек экипажа удалось спасти.

В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на обоих танкерах. В настоящее время пятно загрязнения дрейфует от мыса Панагия до косы Тузла.

Новости регионов: экипаж танкера, севшего на мель в Керченском проливе, спасен

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