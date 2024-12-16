ТАСС: эвакуированный с танкера "Волгонефть 239" экипаж направлен в Крым

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Экипаж танкера "Волгонефть 239", потерпевшего крушение неподалеку от поселка Волна в Краснодарском крае, направили в Крым после эвакуации с судна, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

При этом ни одному из моряков не потребовалась помощь медиков, указал собеседник агентства.

Бедствие в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря, потерпели два танкера. Сперва стало известно о крушении судна "Волгонефть 212". Спустя некоторое время появились сообщения о танкере "Волгонефть 239", который лег в дрейф. В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Позже стало известно, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий.

На следующий день, 16 декабря, после улучшения погоды ее возобновили. В результате спасатели эвакуировали на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. Расследование проводится в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

