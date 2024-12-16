Двое пострадавших при крушении танкера "Волгонефть 212" переведены из реанимации

Фото: ТАСС/МЧС России

Двое моряков, пострадавших при крушении танкера "Волгонефть 212" в Керченском проливе, переведены из реанимации, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Врачи оценивают их состояние и состояние других девяти моряков как средней тяжести. Пострадавшие продолжают получать лечение.

Два танкера потерпели бедствие в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Сперва стало известно о крушении судна "Волгонефть 212". Спустя некоторое время появились сообщения о танкере "Волгонефть 239", которое легло в дрейф. В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Позже стало известно, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий.

Уже 16 декабря после улучшения погоды ее возобновили. В результате спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.