Более 3,3 тыс тонн загрязненного песка и грунта собрано с пляжей Краснодарского края

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели и волонтеры собрали 3 303 тонны загрязненного песка и грунта с пляжей Краснодарского края, сообщила пресс-служба МЧС России.

Кроме того, к настоящему моменту в порту Анапы обработали сорбентом 100 квадратных метров акватории, а также собрали 4 тонны нефтесодержащей жидкости. Сейчас на месте работают около 6 тысяч специалистов и добровольцев, а также более 250 единиц техники.

Загрязнение произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий.

После улучшения погоды ее возобновили. В результате спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи уже выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.

В тот же день мэрия Анапы сообщила о введении режима ЧС на береговой линии.