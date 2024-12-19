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19 декабря, 12:32

Происшествия

Московский зоопарк объявил о сборе помощи пострадавшим животным в Анапе

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Московский зоопарк объявил сбор необходимых материалов для помощи животным, пострадавшим от разлива мазута в Анапе. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

Акулова объяснила, что собранные средства помогут волонтерам быстро и эффективно помогать животным.

"Необходимые материалы: натрия хлорид 0,09%, "Гептрал", "Гепатромакс", капли для глаз "Бриллиантовые глаза", декстроза 5%, катетеры, шприцы объемом 1 миллиметр, 2 миллиметра, антибиотики (любые), одноразовые пеленки и одноразовая защитная одежда", – перечислила гендиректор зоосада.

Кроме того, людям необходимы латексные перчатки и средства индивидуальной защиты органов дыхания. По ее словам, принести требуемые материалы можно в период с 06:00 до 23:00 по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103, КПП № 1 Московского зоопарка.

Танкеры 15 декабря потерпели бедствие в Керченском проливе. Сперва стало известно о крушении судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. После улучшения погоды ее возобновили. В результате спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи уже выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". После того как погода улучшится, будут подняты обломки танкеров для проведения необходимых экспертиз. 

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.

В тот же день мэрия Анапы сообщила о введении режима ЧС на береговой линии. Всего к ликвидации последствий разлива нефти привлечены более 260 специалистов и 50 единиц техники. При этом министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков уточнил, что загрязнено свыше 30 километров территории пляжей.

Около 80 тонн нефтепродуктов собрали на черноморском побережье

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