Четыре лошади погибли при пожаре в конюшне в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Конюшня загорелась в селе Глушинка в Алтайском крае. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

До приезда пожарных из горящего помещения вывели 6 лошадей и 17 коров. Тем не менее четыре лошади погибли.

Позже возгорание удалось полностью потушить. В ликвидации огня были задействованы 9 специалистов и 5 единиц техники.

В октябре собака спасла хозяев во время пожара в Удмуртии. В садовом домике семейная пара затопила печку-буржуйку. Как только жилье прогрелось, все пошли спать, но громкий лай прервал сон. Французский бульдог Василиса оповещала хозяев о беде.

Кроме того, прошедшим летом спасатели вынесли из горящего здания в Батайске Ростовской области шиншиллу, хомяка, трех котов, котенка и собаку. Всех животных передали хозяевам.