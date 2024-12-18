18 декабря, 04:59Происшествия
Четыре лошади погибли при пожаре в конюшне в Алтайском крае
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Конюшня загорелась в селе Глушинка в Алтайском крае. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
До приезда пожарных из горящего помещения вывели 6 лошадей и 17 коров. Тем не менее четыре лошади погибли.
Позже возгорание удалось полностью потушить. В ликвидации огня были задействованы 9 специалистов и 5 единиц техники.
В октябре собака спасла хозяев во время пожара в Удмуртии. В садовом домике семейная пара затопила печку-буржуйку. Как только жилье прогрелось, все пошли спать, но громкий лай прервал сон. Французский бульдог Василиса оповещала хозяев о беде.
Кроме того, прошедшим летом спасатели вынесли из горящего здания в Батайске Ростовской области шиншиллу, хомяка, трех котов, котенка и собаку. Всех животных передали хозяевам.
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