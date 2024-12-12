Склад в Новосибирске загорелся на площади 5 тыс "квадратов"

Видео: телеграм-канал Mash Siberia

Склад горит на площади 5 тысяч квадратных метров в Новосибирске. Об этом заявило МЧС РФ в своем телеграм-канале

По данным ведомства, ЧП произошло на улице Тюменской. Изначально площадь пожара составляла 3 тысячи "квадратов". Однако огонь быстро

распространился из-за сильного ветра. Кроме того, на складе частично обрушилась крыша.

Сейчас на месте произошедшего работают 98 специалистов и 30 единиц техники, к ним следует пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Барнауле горел склад со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями. Для ликвидации огня были привлечены 106 специалистов и 28 единиц техники, в числе которой были два пожарных поезда.

Изначально площадь возгорания составляла 300 "квадратов", позже она увеличилась до трех тысяч. В МЧС отмечали угрозу распространения пламени на соседние здания. В данный момент пожар локализован.

Из-за ЧП около 62 тысяч человек в Барнауле остались без света. По заявке МЧС одна линия отключена для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продуктам горения. Под ограничение электроэнергии подпали восемь больниц, поликлиника, 20 детсадов, семь школ, 258 многоквартирных домов и 2 203 частных.