12 декабря, 20:55Происшествия
Склад в Новосибирске загорелся на площади 5 тыс "квадратов"
По данным ведомства, ЧП произошло на улице Тюменской. Изначально площадь пожара составляла 3 тысячи "квадратов". Однако огонь быстро
распространился из-за сильного ветра. Кроме того, на складе частично обрушилась крыша.
Сейчас на месте произошедшего работают 98 специалистов и 30 единиц техники, к ним следует пожарный поезд. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Барнауле горел склад со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями. Для ликвидации огня были привлечены 106 специалистов и 28 единиц техники, в числе которой были два пожарных поезда.
Изначально площадь возгорания составляла 300 "квадратов", позже она увеличилась до трех тысяч. В МЧС отмечали угрозу распространения пламени на соседние здания. В данный момент пожар локализован.
Из-за ЧП около 62 тысяч человек в Барнауле остались без света. По заявке МЧС одна линия отключена для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продуктам горения. Под ограничение электроэнергии подпали восемь больниц, поликлиника, 20 детсадов, семь школ, 258 многоквартирных домов и 2 203 частных.
Новости регионов: пожар локализован на складе в Барнауле на 3 тыс "квадратов"