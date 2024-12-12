Новости регионов: площадь возгорания на складе в Барнауле увеличилась до 3 тыс "квадратов"

Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Как сообщили в местном МЧС, по предварительным данным, вспыхнули стройматериалы. На месте работают пожарные и техника. Также отмечается, что из-за сильного задымления задействована газодымозащитная служба.

В Приморском крае белуха подружилась с тюленями. Это одна из особей, которых в 2019 году спасли из "китовой тюрьмы" возле Находки. Она успешно адаптировалась и теперь животные проводят время вместе.

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