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Новости

12 декабря, 15:15

Происшествия

Новости регионов: площадь возгорания на складе в Барнауле увеличилась до 3 тыс "квадратов"

Новости регионов: площадь возгорания на складе в Барнауле увеличилась до 3 тыс "квадратов"

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Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Как сообщили в местном МЧС, по предварительным данным, вспыхнули стройматериалы. На месте работают пожарные и техника. Также отмечается, что из-за сильного задымления задействована газодымозащитная служба.

В Приморском крае белуха подружилась с тюленями. Это одна из особей, которых в 2019 году спасли из "китовой тюрьмы" возле Находки. Она успешно адаптировалась и теперь животные проводят время вместе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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