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10 декабря, 23:30

Политика

Новости мира: армия Израиля атаковала 15 сирийских военных кораблей

Новости мира: армия Израиля атаковала 15 сирийских военных кораблей

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Армия Израиля атаковала 15 сирийских военных кораблей в портах Эль-Обейд и Латакия. Кроме того, ударам авиации подверглись 130 объектов в Сирии, в том числе склады оружия и ракетные установки. При этом в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не собирается вмешиваться во внутриполитические дела Сирии. Но готов нанести новые удары, если Иран попытается укрепить свое влияние в регионе.

Между тем на севере Китая начали заготавливать лед. Огромные блоки вырезают и складируют, чтобы потом использовать как строительный материал для огромных скульптур и даже целых зданий. Все это ради всемирно известного ледового фестиваля в Харбине. Обычно он стартует в начале января и собирает миллионы туристов со всего мира.

Тем временем гуманоидный робот Оптимус от компании Tesla способен ходить по пересеченной местности благодаря нейросетям. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск. В доказательство он опубликовал видео, на котором андроид преодолевает склоны.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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