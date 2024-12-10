Новости регионов: рабочие уронили рулон утеплителя на подростка во Владивостоке

Во Владивостоке рабочие уронили рулон утеплителя на девочку-подростка. Мужчины делали капитальный ремонт дома и поднимали материалы на крышу. Они не удержали рулон утеплителя и в этот момент на огражденную лентами территорию зашла 15-летняя девочка. Утеплитель упал на нее. Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас прокуратура проводит проверку.

В Сочи сотрудники МЧС спасли туристку из Москвы. Вместе с мужем она прогуливалась по тропе на горе Ахун. На спуске женщина упала и повредила ногу. Самостоятельно передвигаться она уже не смогла, ей потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС положили женщину на носилки и доставили к медикам. Они диагностировали у туристки растяжение связок.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.