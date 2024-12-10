Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 12:30

Происшествия

Новости регионов: рабочие уронили рулон утеплителя на подростка во Владивостоке

Новости регионов: рабочие уронили рулон утеплителя на подростка во Владивостоке

Специалисты установят причину пожара на Коптевском рынке в Москве

Новости мира: мексиканец попытался угнать самолет и улететь в США

Спасатели проливают конструкции на горевшем Коптевском рынке Москвы

Спасатели потушили пожар на Коптевском рынке Москвы

Спасатели локализовали пожар на Коптевском рынке Москвы

Пожар произошел на Коптевском рынке на севере Москвы

Новости регионов: автобус с отказавшими тормозами врезался в дерево в Амурской области

Сотрудники МЧС спасли москвичку на горе в Сочи

Спасатели завершили разбор завалов в Пушкине

Во Владивостоке рабочие уронили рулон утеплителя на девочку-подростка. Мужчины делали капитальный ремонт дома и поднимали материалы на крышу. Они не удержали рулон утеплителя и в этот момент на огражденную лентами территорию зашла 15-летняя девочка. Утеплитель упал на нее. Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас прокуратура проводит проверку.

В Сочи сотрудники МЧС спасли туристку из Москвы. Вместе с мужем она прогуливалась по тропе на горе Ахун. На спуске женщина упала и повредила ногу. Самостоятельно передвигаться она уже не смогла, ей потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС положили женщину на носилки и доставили к медикам. Они диагностировали у туристки растяжение связок.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика