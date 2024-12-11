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11 декабря, 14:30

Происшествия

Новости регионов: женщину задержали за вождение в нетрезвом виде в Ялте

Новости регионов: женщину задержали за вождение в нетрезвом виде в Ялте

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Женщину, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде, задержали в Ялте. Инспекторы ДПС остановили машину марки Omoda и попросили 46-летнюю жительницу города пройти тест на алкоголь. После двух неудачных попыток сделать это на месте правоохранители отвезли ее на медосвидетельствование. Теперь ей грозит лишение прав на 2 года или штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль изъяли и отправили на штрафстоянку.

Тем временем в Башкирии на трассе опрокинулась фура с пивом. Авария произошла недалеко от села Кандры. Местные жители, узнав о ДТП, пришли на место происшествия и забрали себе по несколько десятков уцелевших банок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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