Новости мира: Израиль выпустил 100 ракет по военным объектам Сирии

Израиль нанес удары по крупнейшим военным объектам Сирии, в том числе авиабазам, поразив десятки единиц истребителей, вертолетов и другой техники. Информации о пострадавших пока нет. По данным Центра мониторинга соблюдения прав человека, всего по стране было выпущено свыше 100 ракет. 9 декабря ЦАХАЛ впервые за более чем полвека вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен выводить оттуда войска. В свою очередь, глава сирийского МИД Бассам Саббаг сообщил, что Дамаск уведомит Совбез ООН о действиях со стороны Тель-Авива, которые являются прямым нарушением суверенитета республики.

Тем временем участники акций протеста в Грузии снова собрались у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси вечером 9 декабря. Они пришли с традиционными транспарантами, а также гробом с чучелом самого богатого гражданина республики – основателя правящей партии Бидзина Иванишвили. В итоге инсталляцию сожгли.

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