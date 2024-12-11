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11 декабря, 08:30

Происшествия

Новости регионов: пособников иностранных мошенников задержали в Петербурге

Новости регионов: пособников иностранных мошенников задержали в Петербурге

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В столичном метро задержали грабителя, который пытался забрать деньги у музыкантов

В Санкт-Петербурге задержали пособников иностранных телефонных мошенников. Подозреваемые действовали по указанию кураторов. В арендованной квартире они установили спецборудование и обеспечивали работу сим-карт, на которые доверчивые россияне отправляли деньги. Затем эти суммы обналичивались или переводились в криптовалюту. Ежедневно за свою работу подозреваемые получали 10 тысяч рублей. По данным полиции, криминальная схема действовала почти год. Задержанных заключили под стражу.

Между тем на Кубани полицейские пытались поймать пьяного водителя, управлявшего ВАЗ-2107. В итоге погоня закончилась в поле. В отделе полиции выяснилось, что нарушитель был ранее судим и водительских прав у него не было. Суд арестовал нарушителя на 10 суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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