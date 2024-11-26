Автоблогер задержан после наезда BMW на двух человек в Подмосковье

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Автоблогера задержали после ДТП в Одинцове, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

ДТП произошло ночью 16 ноября на одном из платных участков федеральной трассы в районе Одинцова. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и наехал на стоящих на обочине граждан.

В результате пострадали два человека. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали, отмечается в сообщении.

После аварии было возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

Ведомство уточнило, что 26-летний автоблогер задержан в качестве подозреваемого. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела контролирует Одинцовская городская прокуратура.

Ранее мужчина угнал поливомоечную машину в Одинцове. По предварительным данным, задержанный проник на территорию строительной организации и забрал машину стоимостью более восьми миллионов рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили автомобиль на федеральной автотрассе.

