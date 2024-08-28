Угнавший грузовик на востоке Москвы мужчина задержан

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Полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в угоне грузового рефрижератора Hyundai Porter в Восточном Измайлове. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

К правоохранителям обратился 22-летний владелец рефрижератора. По его словам, он припарковал автомобиль возле проезжей части на Сиреневом бульваре и направился по месту своего проживания, при этом ключ от замка зажигания забыл в салоне. На следующее утро он обнаружил пропажу автомобиля.

Злоумышленника нашли в течение суток на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области. Следователи выяснили, что он уже имел судимость ранее.

По версии правоохранителей, задержанный, находясь в общественном транспорте, проспал свою остановку и вышел на 16-Парковой улице. Там он заприметил Hyundai Porter с открытой дверью. Забравшись в кабину и обнаружив в ней ключи, мужчина решил добраться на данном грузовике до дома.

Однако по пути у него закончилось топливо, и злоумышленник принял решение посетить заправку. Там он оставил под залог документ, удостоверяющий личность, но получил отказ от сотрудницы заправочной станции. После этого угонщик нашел денежные средства, но грузовик не завелся, вследствие чего он оставил машину на заправке и скрылся.

В МВД заверили, что транспортное средство вернут владельцу.

Полицейские возбудили дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Суд, в свою очередь, избрал злоумышленнику подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее суд на два месяца избрал меру пресечения подростку, который устроил ДТП на автомобиле каршеринга в Москве. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 166 УК РФ.

