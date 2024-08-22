Суд избрал меру пресечения подростку, устроившему ДТП на автомобиле каршеринга в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд на два месяца избрал меру пресечения подростку, который устроил ДТП на автомобиле каршеринга в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Зюзинского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Гвоздева К. А. на срок 2 месяца, то есть до 21 октября 2024 года", – отмечается в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").

Подростки угнали автомобиль каршеринга "Ситидрайв" 11 августа. Во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, после чего скрылся с места ДТП.

От полученных травм скончался 15-летний пассажир, еще двоим детям в возрасте 13 и 16 лет понадобилась медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело. Водителем автомобиля оказался 15-летний житель Москвы.

