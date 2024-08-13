Устроившие ДТП в Москве подростки попали в машину каршеринга из-за незакрытых дверей

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Подростки, устроившие ДТП в Москве на машине каршеринга, попали внутрь салона из-за того, что предыдущий пользователь оставил автомобиль на парковке в режиме ожидания и открыл двери. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба каршерингового сервиса "Ситидрайв" после проведения внутренней проверки.

В компании также подчеркнули, что активно сотрудничают с правоохранителями, которые занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия. Для предотвращения таких инцидентов представители сервиса пообещали в будущем автоматически присылать уведомления, чтобы пользователи не забывали про аренду и не открывали двери, если поездка не начинается в течение 15 минут.

На данный момент, как сообщили в пресс-службе, этот механизм уже существует, но пока в тестовом режиме. Полностью же функция станет доступна до 23 августа.

Кроме того, уведомления будут присылаться в случаях, если автомобиль находится в режиме парковки больше часа, а также, когда машина забронирована, но в течение часа аренда не началась.

"Дополнительные уведомления пользователей позволят минимизировать риски, когда автомобилем могут воспользоваться злоумышленники, а также сэкономить пользователям средства, если они забыли завершить аренду", – объяснили в компании.

Подростки угнали автомобиль каршеринга "Ситидрайв" в Москве 11 августа. Во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, а после скрылся с места происшествия.

От полученных травм скончался 15-летний пассажир, еще двоим детям в возрасте 13 и 16 лет понадобилась медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП. Водителем автомобиля оказался 15-летний житель Москвы.

