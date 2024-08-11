Дело заведено после ДТП на юго-западе Москвы с участием водителя-подростка

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с подростками в ЮЗАО Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Водителем автомобиля оказался 15-летний житель Москвы. Личность установили, в ближайшее время молодого человека доставят на допрос в следственный отдел. Также специалисты уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер и назначили судебные экспертизы.

По версии следствия, подросток находился за рулем автомобиля, арендованного под чужим аккаунтом. Вместе с ним в салоне были еще несколько несовершеннолетних пассажиров. В какой-то момент водитель не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, а потом сбежал. От полученных травм скончался 15-летний пассажир, еще двоим подросткам 13 и 16 лет понадобилась медицинская помощь.

