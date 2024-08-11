Несовершеннолетний пассажир погиб в ДТП на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один несовершеннолетний погиб и еще трое были госпитализированы после ДТП на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, за рулем арендованного под чужим аккаунтом авто находился подросток. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в жилой дом на Южнобутовской улице.

В результате 15-летний пассажир погиб на месте, а еще трое, включая подростков 13 и 16 лет, были госпитализированы. Водитель покинул место аварии. Сейчас прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Ранее пешеход скончался после наезда на него грузовика. Трагедия произошла в ТиНАО на 56-м километре Калужского шоссе. Уточнялось, что мужчина перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

