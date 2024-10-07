В Одинцове мужчина угнал поливомоечную машину

В Одинцове задержан иностранный гражданин, который подозревается в угоне автомобиля и краже одежды, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанный проник на территорию строительной организации, после чего угнал оттуда поливомоечную машину стоимостью более восьми миллионов рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители обнаружили машину на федеральной автотрассе.

"Водитель автомобиля игнорировал законное требование сотрудников об остановке. Он начал опасно маневрировать, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако в ходе преследования инспекторы его остановили и задержали. Машина изъята и возвращена владельцу", – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Также расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, задержанного подозревают в причастности к краже одежды из частного дома.

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