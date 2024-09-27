Госавтоинспекция Москвы проведет рейд по проверке водителей на опьянение

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Столичная Госавтоинспекция организовала усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения. Он будет проходить с 27 по 29 сентября, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ведомство попросило не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения и сообщать в полицию о таких случаях. Госавтоинспекция готова принять все меры реагирования на подобную информацию.

"Госавтоинспекция Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали пересесть на такси или общественный транспорт. Ведомство призвало не подвергать свою жизнь и жизни других участников движения опасности.

Ранее, по данным СМИ, пьяный водитель автомобиля Ford протаранил шлагбаум во дворе жилого дома на севере Москвы, после чего устроил стрельбу. Предварительно, никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.

