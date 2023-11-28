Главу Березовского района ХМАО задержали пьяным за рулем

Фото: vk.com/pavel_arteev

Полиция задержала главу Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Павла Артеева за вождение в нетрезвом виде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Артеев уточнил, что инцидент произошел в ночь с 24 на 25 ноября. Рассказать он о нем решил, чтобы "не было слухов и недомолвок", говорится в тексте. Кроме того, мужчина заявил, что хочет покаяться в совершенном проступке.

"Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения", – поделился Артеев.

Он добавил, что понимает всю серьезность произошедшего, сожалеет об этом, а также готов понести наказание.

При этом мужчина отказался от медосвидетельствования после ДТП, сообщает Life.ru. Уточняется, что Hyundai Creta чиновника обнаружили на улице Братьев Гурьяновых в поселке Березово. Предварительно, он слетел в кювет, потому что не справился с управлением.

Ранее в подмосковном Волоколамске предъявили обвинение помощнику участкового ОМВД России по Волоколамскому округу по факту смертельного ДТП.

Полицейский управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте ДТП от открытой черепно-мозговой травмы.

До этого мужчину задержали, когда он попытался перелезть через забор посольства США в Москве. Инцидент произошел на Новинском бульваре. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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