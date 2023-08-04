В Москве задержали пьяного мужчину, перелезавшего через забор посольства США

Фото: Москва 24

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали, когда он попытался перелезть через забор посольства США в Москве. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время выясняется, что стало причиной действий 31-летнего москвича.

"Инцидент произошел в ночь на пятницу на Новинском бульваре. Мужчина попытался перелезть через забор посольства США, но был оперативно задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали агентству в экстренных службах.

Ранее в Москве был задержан неизвестный, угрожавший водителю автомобиля на территории "Москва-Сити" похожим на пистолет предметом. Он требовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся.

Следователи намерены выяснить, что стало мотивом поступка мужчины. Проводятся следственные мероприятия.



В Москве задержали мужчину, который бросил взрывное устройство в припаркованную машину