Четверо подростков задержаны в Подмосковье за езду на автомобиле каршеринга

Четверо подростков задержаны в Подмосковье за езду на машине каршеринга. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 12 ноября в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. По данным ведомства, 14-летние подростки заметили припаркованную машину каршеринга и решили на ней покататься. Один из несовершеннолетних получил доступ к аккаунту своего отца и смог открыть автомобиль. Однако их заметили сотрудники Росгвардии и задержали.

Правоохранители уже установили личности подростков, сейчас с их родителями ведется допрос. Также сотрудники полиции допрашивают очевидцев данного происшествия.

Видновская городская прокуратура начала проверку, в ходе которой выявит обстоятельства инцидента и даст оценку деятельности органов системы профилактики и соблюдению родителями подростков своих обязанностей. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Похожий случай произошел в начале августа. Подростки угнали автомобиль каршеринга, во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, после чего скрылся с места ДТП.

От полученных травм скончался 15-летний пассажир, еще двоим детям в возрасте 13 и 16 лет понадобилась медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело. Водителем автомобиля оказался 15-летний житель Москвы, которого спустя время арестовал суд.

