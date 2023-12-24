Свыше 141 тыс поездок совершается за сутки на арендованных машинах в Москве

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Многие жители Москвы отказываются от личных автомобилей в пользу каршеринга, поскольку это удобнее и выгоднее. Более 141 тысячи поездок совершается за сутки на арендованных машинах, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сервис каршеринга имеет ряд преимуществ, среди них:

удобная парковка – машину можно оставить на специальной стоянке для каршеринга;

отсутствие платы за парковку;

по прилету в аэропорту можно арендовать свободную машину и поехать домой.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, удобство каршеринга заключается в том, что водителю не нужно платить за бензин, парковку, обслуживание, а также можно не оплачивать транспортный налог.

Ранее в Дептрансе рассказали, что за 9 лет работы сервиса столичного каршеринга жители города совершили 268 миллионов поездок. По словам Ликсутова, с 2015 года количество поездок в сутки увеличилось в 71 раз, а число машин каршеринга – в 94 раза, до 33 тысяч.

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