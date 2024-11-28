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28 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в краже денег и украшений в ТиНАО

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в краже денег и украшений в ТиНАО

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Полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали двоих мужчин, которые подозреваются в хищении из частных домов в ТиНАО денег и украшений.

По данным следствия, подозреваемые проводили кражи только тогда, когда хозяев не было дома. Проникали в жилища через окна и двери с помощью лома. В полицию обратились шесть пострадавших, а общий ущерб составил более миллиона рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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