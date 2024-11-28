В Петербурге задержали подозреваемых в краже телефонов после объятий

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Санкт-Петербурге была задержана группа граждан из Таджикистана, которую подозревают в серии карманных краж. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники искали на улицах города хорошо одетых молодых людей и предлагали им помериться силами или обняться. После этого они сразу хватали человека "на бросок" или поднимали в воздух. В этот момент фигуранты крали ценные вещи, в том числе мобильные телефоны, а прохожие предпочитали оперативно удалиться на расстояние от незнакомых людей.

В результате было установлено, что четверо граждан Таджикистана причастны к этим преступлениям. У подозреваемых изъяли 15 мобильных телефонов, банковские карты и деньги. В связи с этим на них завели дело и всех арестовали.

Ранее сотрудники столичной полиции задержали 19-летнего жителя Калмыкии, который похитил у незнакомца телефон стоимостью 90 тысяч рублей. Молодой человек увидел у прохожего в руках телефон и попросил его сделать звонок. Когда потерпевший потребовал смартфон обратно, злоумышленник ударил его и скрылся с места преступления.

После кражи злоумышленник продал телефон, а вырученные деньги потратил на личные расходы. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж".

