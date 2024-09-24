Столичная полиция задержала мужчину, укравшего телефон стоимостью 90 тыс руб

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники столичной полиции задержали 19-летнего жителя Калмыкии, который похитил у незнакомца телефон стоимостью 90 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Согласно материалам дела, ранее судимый молодой человек увидел у прохожего в руках телефон и попросил его сделать звонок. Когда потерпевший потребовал смартфон обратно, злоумышленник ударил его и скрылся с места преступления.

После кражи он продал телефон, а вырученные деньги потратил на личные расходы. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее полиция Москвы задержала жителя Подмосковья, который разрисовал стены и пол вагона поезда "Октябрьская" – "Киевская" Кольцевой линии метро. Личность 19-летнего молодого человека установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, он задержан. Сотрудники ведомства сообщили, что в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".