Житель Подмосковья задержан за порчу вагона поезда на Кольцевой линии метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Житель подмосковного Наро-Фомиска, находясь в вагоне поезда "Октябрьская" – "Киевская" Кольцевой линии метро, нанес надписи на стенах и полу. Об этом рассказали на сайте столичного ГУ МВД.

Личность 19-летнего молодого человека установили благодаря записям с камер видеонаблюдения, он задержан. Сотрудники ведомства сообщили, что в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Информация о порче вагона передана в дежурную часть УВД на Московском метрополитене.

Ранее полиция задержала 24-летнего молодого человека, который умышленно разбил створку турникета в вестибюле станции "Нижегородская" Некрасовской линии метро. Виновнику грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

