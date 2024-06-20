Полиция задержала бросившего муляж гранаты у станции "Сходненская"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала мужчину, который бросил муляж гранаты для игры в страйкбол у станции метро "Сходненская". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Когда пассажир заходил в вестибюль, инспектор Службы безопасности метро пригласил его на дополнительный досмотр. Вместо этого мужчина проявил агрессию, неадекватное поведение и выбежал из вестибюля, а за пределами метро бросил муляж", – объяснили в ведомстве.

Граната не содержит в себе осколков, однако она издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма. Мужчину удалось оперативно задержать благодаря действиям сотрудников УВД на метрополитене, подчеркнули в Дептрансе.

"Такое поведение в московском транспорте неприемлемо. Оно противоречит нормам безопасности и пугает пассажиров", – рассказали там.

Специалисты ведомства попросили горожан отнестись с пониманием к возможным проверкам в метро. Они добавили, что это занимает лишь несколько минут, зато делает поездки более безопасными.

Ранее сообщалось, что обнаруженный у жилого дома на северо-востоке Москвы предмет оказался учебной противопехотной миной "Лепесток" и не представлял опасности. Находку выявили у дома на улице Хачатуряна.

