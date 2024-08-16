Мужчина разбил створку турникета на станции "Нижегородская" Некрасовской линии метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полиция задержала молодого человека, который умышленно разбил створку турникета в вестибюле станции "Нижегородская" Некрасовской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

"В кратчайшие сроки после изучения камер видеонаблюдения и проведенной проверки сотрудники полиции установили гражданина, который умышленно разбил створку. Им оказался 24-летний житель Подмосковья, который был задержан", – уточнило ведомство.

Отдел дознания УВД на Московском метрополитене завел уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

"Сотрудники полиции информируют граждан о том, что любая порча имущества Московского метрополитена является актом вандализма и призывают не совершать противоправные деяния", – говорится в сообщении.

За такие действия виновнику грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

Ранее в отношении 22-летнего москвича, проехавшего на крыше электропоезда в столичном метро, составили административный протокол. Задержанный рассказал, что совершил поступок ради экстремальных ощущений. В результате его действия классифицировали по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ.

