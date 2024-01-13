Ранее судимый мужчина разбил створку турникета на станции метро "Яхромская"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ранее судимый мужчина разбил стеклянную створку турникета на станции метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 28-летний злоумышленник объяснил свой поступок плохим настроением. Уточняется, что мужчина выходил из вестибюля станции и умышленно, из хулиганских побуждений, ударил правой ногой по закрытой правой стеклянной багажной створке. В результате она разбилась.

Отмечается, что действия фигуранта квалифицированы по статье "Вандализм". Прокуратура Московского метрополитена контролирует его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением.

В конце прошлого года уголовное дело завели в отношении 23-летнего мужчины, который в столичном электробусе напал на контролера и оскорбил его. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Инцидент произошел 23 ноября в электробусе маршрута т56. Мужчина ударил контролера, публично его оскорбил и нецензурно выражался в салоне электробуса, где находились другие пассажиры.

Подобный инцидент случился в столице в начале ноября. Сотрудники полиции на станции столичного метро "Комсомольская" Сокольнической линии задержали мужчину, который прошел через турникеты без оплаты проезда и избил контролера, пытавшегося его остановить.