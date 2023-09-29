29 сентября, 10:17Происшествия
Безбилетник разбил створку турникета на станции метро "Щелковская"
Фото: телеграм-канлал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В северном вестибюле станции метро "Щелковская" 42-летний мужчина разбил одну из створок турникета. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что мужчина не захотел платить за проезд и решил пройти за добросовестным пассажиром. Однако створки турникета закрылись, после чего он умышленно разбил одну из них.
В сообщении уточнили, что его действия квалифицируются по статье 214 УК РФ ("Вандализм"). Прокуратура столичного метрополитена подчеркнула, что злоумышленник также должен возместить ущерб, который причинил своими действиями.
Ранее 36-летний мужчина разбил плафон на эскалаторе станции метро "Охотный Ряд" в Москве. По данным прокуратуры, он сделал это умышленно, выражая явное неуважение к обществу.
До этого в вестибюле станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии 18-летний житель Москвы разбил створку турникета. Молодого человека задержали, полиция возбудила дело по статье "Вандализм".
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