Безбилетник разбил створку турникета на станции метро "Щелковская"

Фото: телеграм-канлал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В северном вестибюле станции метро "Щелковская" 42-летний мужчина разбил одну из створок турникета. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина не захотел платить за проезд и решил пройти за добросовестным пассажиром. Однако створки турникета закрылись, после чего он умышленно разбил одну из них.

В сообщении уточнили, что его действия квалифицируются по статье 214 УК РФ ("Вандализм"). Прокуратура столичного метрополитена подчеркнула, что злоумышленник также должен возместить ущерб, который причинил своими действиями.

Ранее 36-летний мужчина разбил плафон на эскалаторе станции метро "Охотный Ряд" в Москве. По данным прокуратуры, он сделал это умышленно, выражая явное неуважение к обществу.

До этого в вестибюле станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии 18-летний житель Москвы разбил створку турникета. Молодого человека задержали, полиция возбудила дело по статье "Вандализм".

"Московский патруль": мужчина вышиб ногой створку турникета на станции метро в Москве