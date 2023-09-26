На станции метро "Щукинская" пассажир разбил створку турникета

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В вестибюле станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро 18-летний москвич разбил створку турникета, работающую на вход для пассажиров. Полицейские нарушителя уже задержали, причины такого поступка выясняются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). В отношении молодого человека избрана мера принуждения – обязательство о явке.

Ранее сообщалось еще об одном мужчине, который на "Щукинской" испортил турникет. Он не захотел оплатить проезд, поэтому толкнул стеклянную створку, которая впоследствии разбилась. Полицейские задержали нарушителя и выяснили, что он уже привлекался к уголовной ответственности по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".