В Москве арестовали мужчину, спрыгнувшего на рельсы в метро

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники полиции задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы на станции метро "Кленовый бульвар" в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел ночью 11 сентября, когда полицейским сообщили о нахождении неизвестного на рельсах у платформы станции метро "Кленовый бульвар". Тогда наряд патрульно-постовой службы приехал и задержал 41-летнего нарушителя.

"Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что мужчина сам умышленно спустился на жесткий путь", – сказано в заявлении ведомства.

По информации МВД, полицейские составили на мужчину административный протокол по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"), а суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста.

Ранее на станции метро "ВДНХ" мужчина спрыгнул на рельсы для того, чтобы покурить. Когда сработало сигнальное устройство, контролирующее проникновение человека в тоннель, его задержали. Он был арестован на семь суток.

"Московский патруль": в московском метро задержали хулигана, который спрыгнул на пути