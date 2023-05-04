Поезд сбил человека на станции Отрадное МЖД

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Человек попал под электропоезд на станции Отрадное Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Инцидент произошел в 08:11. По информации пресс-службы, человек нарушил правила нахождения на объекте железнодорожной инфраструктуры и был травмирован поездом № 6505 Москва – Голицыно.

"На время работы спасателей в пути задержаны некоторые пригородные поезда Белорусского направления, следующие из Москвы", – говорится в сообщении.

Пассажирам железнодорожных станций и вокзалов рекомендовали неукоснительно соблюдать правила безопасности, находясь на территориях подобных объектов.

Ранее мужчина спрыгнул на рельсы на станции "ВДНХ" Московского метрополитена, чтобы покурить. Нарушитель был сразу задержан сотрудниками правоохранительных органов. На мужчину составили административный протокол. Суд арестовал правонарушителя на семь суток.

Насколько безопасен московский общественный транспорт