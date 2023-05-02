Мужчина на станции метро "ВДНХ" спрыгнул на рельсы для перекура

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полицейские задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы на станции метро "ВДНХ", чтобы покурить, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Инцидент произошел ночью на Калужско-Рижской линии метро. Неизвестный спустился с платформы на рельсы, пока не было поезда, и проник в служебную зону.

Когда сработало сигнальное устройство, контролирующее проникновение человека в тоннель, нарушителя незамедлительно задержали сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Выяснилось, что 31-летний уроженец Пермского края спрыгнул на рельсы, чтобы выкурить сигарету. На мужчину составили административный протокол. Суд арестовал правонарушителя на семь суток.

Ранее электропоезда не ходили на участке от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Движение в обратную сторону осуществлялось с увеличенными интервалами.

Сообщалось, что причиной стал оказавшийся на железнодорожных путях на станции "Аннино" человек. Для его спасения сотрудникам метро пришлось отключить напряжение контактного рельса, из-за чего движение других поездов стало невозможным. Информации о состоянии пассажира не приводилось.

