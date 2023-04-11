Движение поездов приостановили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена нет движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на путях", – говорится в сообщении.

В обратном направлении электропоезда следуют с увеличенными интервалами, пояснили в ведомстве.

По информации источника "Интерфакса", пассажир упал на рельсы на станции "Аннино". Для осуществления процедуры спасения человека было отключено напряжение контактного рельса.

"Данных о состоянии пассажира пока не поступало", – сообщил собеседник агентства.

До этого движение поездов было временно приостановлено на участке Калужско-Рижской линии метро. Поезда не ходили от "Октябрьской" до "Проспекта Мира". Очевидцы сообщали, что причиной стал неисправный поезд, остановившийся на станции "Третьяковская".



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