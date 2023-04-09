Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сбой в движении поездов произошел на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Партизанской" до "Курской" для проверки состава", – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на центральном участке Калужско-Рижской линии метро временно не осуществлялось движение поездов. Уточняется, что это вынужденная мера для проверки одного из составов. Очевидцы сообщили, что неисправный поезд стоит на станции метро "Третьяковская".



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