Пригородные поезда задерживаются по техническим причинам на МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пригородные поезда в обе стороны задерживаются по техническим причинам на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Они следуют со сниженной скоростью на участке от Курского вокзала до Перервы – это увеличивает время поездки", – отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что столичный Дептранс совместно с Московской железной дорогой вводит задержанные поезда в график.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что расписание изменится на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) с 17:00 до 5:00 с 8 на 9 и с 9 на 10 апреля.

Отмечается, что некоторые поезда будут отменены на центральном участке от Рижской до Курского вокзала. Также будут увеличены интервалы до одного часа.



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