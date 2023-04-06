Расписание изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание изменится на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) с 17:00 до 5:00 с 8 на 9 и с 9 на 10 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что некоторые поезда будут отменены на центральном участке от Рижской до Курского вокзала. Также будут увеличены интервалы до одного часа.

На Рижском направлении часть поездов тоже уберут из расписания, а некоторые проследуют по укороченным маршрутам от и до станций Трикотажная и Тушино. Кроме того, на участке от Нахабина до Тушина/Трикотажной интервалы будут увеличены до 50 минут, а от Тушина до Площади трех вокзалов – до одного часа.

Что касается Курского направления, здесь интервалы движения составят 30 минут, а часть поездов будут придерживаться укороченных маршрутов от Курского вокзала до Площади трех вокзалов и обратно.

В департаменте также предупредили, что в период "окна" поочередно будут закрывать пути на участке от Тушина до Рижской, чтобы провести работы по обновлению системы управления на станции Подмосковная: с 8 на 9 апреля – путь "на Москву", с 9 на 10 апреля – путь "из Москвы".

Пассажирам рекомендовали пересаживаться на метро, используя станцию Волоколамская, через которую можно осуществить переход на Арбатско-Покровскую линию.

Точное расписание движения поездов всегда можно уточнить через приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что график движения поездов Центральной пригородной пассажирской компании в Вербное воскресенье и на Пасху, 9 и 16 апреля, будет скорректирован. В указанные даты 47 поездам четырех направлений МЖД назначат дополнительные остановки.

На Белорусском направлении некоторые пригородные поезда не будут останавливаться на станциях Здравница и Отрадное.



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