Интервалы движения поездов увеличивали на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По информации ведомства, увеличение интервалов было связано с человеком на путях.

Спустя некоторое время движение начали вводить в график.

Ранее на Серпуховско-Тимирязевской линии произошла похожая ситуация. Там не было движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского". Увеличение интервалов было связано с человеком на путях.

Впоследствии стало известно, что пассажир на станции метро "Аннино" упал под прибывающий поезд и погиб. Тело погибшего мужчины извлекли.

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