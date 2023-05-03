Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил велосипедиста в центре Москвы на Садовой-Черногрязской улице в районе дома 13. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение в районе ДТП не затруднено.

В Дептрансе напомнили велосипедистам и самокатчикам о необходимости пересекать проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.

Ранее на внешней стороне МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП произошло на 55-м километре дороги. В Дептрансе призвали выбирать пути для объезда из-за затрудненного движения на дороге.



Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП в Нижегородской области