16:33Происшествия
ДТП с тремя автомобилями произошло на 55-м километре МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На внешней стороне МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отметили в ведомстве.
ДТП произошло на 55-м километре дороги. В Дептрансе призвали выбирать пути для объезда из-за затрудненного движения на дороге.
Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области произошло ДТП с грузовиком и шестью легковыми автомобилями.
Отмечалось, что грузовик пытался повернуть на улицу Московскую и въехал в автомобили, которые стояли на светофоре. В результате произошедшего погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Прокуратура Московской области заявляла, что установит все обстоятельства произошедшего.
Четыре человека погибли в аварии на Киевском шоссе
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