ДТП с тремя автомобилями произошло на 55-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отметили в ведомстве.

ДТП произошло на 55-м километре дороги. В Дептрансе призвали выбирать пути для объезда из-за затрудненного движения на дороге.

Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области произошло ДТП с грузовиком и шестью легковыми автомобилями.

Отмечалось, что грузовик пытался повернуть на улицу Московскую и въехал в автомобили, которые стояли на светофоре. В результате произошедшего погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Прокуратура Московской области заявляла, что установит все обстоятельства произошедшего.



Четыре человека погибли в аварии на Киевском шоссе