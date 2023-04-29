Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП в Наро-Фоминске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале надзорного ведомства.

Ранее стало известно о ДТП с грузовиком и шестью легковыми автомобилями в Наро-Фоминском районе Московской области. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще два человека получили различные травмы.

По данным прокуратуры, ДТП произошло на 72-м километре Киевского шоссе: во время поворота на улицу Московскую водитель КамАЗа въехал в стоявшие на светофоре легковые автомобили.

Уточняется, что погибшим детям было 7 и 10 лет. На место аварии выехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.

До этого сообщалось, что в деревне Ясенки в ТиНАО водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на 43-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.