Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Смертельное ДТП произошло в Марковском муниципальном образовании Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

В результате происшествия погибли пять человек, включая двух детей. Глава Иркутской области выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

По его словам, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы.

До этого два человека пострадали при ДТП в Северо-Западном тоннеле в Москве. Здесь произошло столкновение трех автомобилей.