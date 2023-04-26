09:39Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области
Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"
Смертельное ДТП произошло в Марковском муниципальном образовании Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
В результате происшествия погибли пять человек, включая двух детей. Глава Иркутской области выразил соболезнования родственникам и близким погибших.
По его словам, все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы.
До этого два человека пострадали при ДТП в Северо-Западном тоннеле в Москве. Здесь произошло столкновение трех автомобилей.
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