Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:39

Происшествия

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Смертельное ДТП произошло в Марковском муниципальном образовании Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

В результате происшествия погибли пять человек, включая двух детей. Глава Иркутской области выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

По его словам, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы.

До этого два человека пострадали при ДТП в Северо-Западном тоннеле в Москве. Здесь произошло столкновение трех автомобилей.

"ГАЗель" застряла под мостом в Царицыне

Читайте также

происшествияДТПрегионы
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика