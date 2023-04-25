В Москве таксист спас пенсионерку от передачи денег мошенникам

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Столичный таксист обманул мошенников и вернул пенсионерке полмиллиона рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

26-летний таксист должен был отвезти сумку 84-летней женщины в подмосковный город Лобню.

"Когда таксист приехал за посылкой, его ждала пенсионерка. Она передала мужчине синюю сумку. Таксист уточнил у пожилой женщины, есть ли внутри деньги. Она заверила, что нет, после чего водитель повез посылку в Лобню", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По пути мужчине позвонил заказчик доставки и потребовал ехать быстрее. Требование показалось таксисту подозрительным, и он решил проверить сумку. Внутри обнаружились полмиллиона рублей.

По словам источника, таксист забрал деньги и передал мошенникам пустую сумку. Затем он вернулся к дому пожилой женщины, чтобы вернуть средства. Однако квартиру никто не открыл. Вместо этого приехали сотрудники полиции, которые забрали его в отделение МВД. Там таксист передал полицейским деньги, после чего их вернули пожилой женщине.

Как выяснилось в результате беседы, аферисты убедили пенсионерку, что ее родственница попала в ДТП. Они потребовали полмиллиона рублей, взамен пообещав не наказывать за аварию.

Ранее телефонные мошенники похитили 44 миллиона рублей у экс-замглавы аппарата Госдумы Юрия Безверхова. Аферист представился сотрудником Центробанка. Он похитил личные данные банковских счетов Безверхова под предлогом возврата денег.