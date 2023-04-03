Юрист рассказал о мошеннических звонках в мессенджерах

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Мошенники начали звонить своим жертвам в мессенджерах, выманивая у них данные банковских карт. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Потенциальной жертве звонят через мессенджер с телефона с кодом 977 регионального оператора "Мотив", при этом в окне с аватаркой высвечивается логотип крупного банка. Злоумышленники сообщают о якобы одобренном кредите по выгодным условиям, но предлагают перевести деньги на другой счет.

Как объяснил Соловьев, притворяющийся менеджером банка злоумышленник говорит, что в заявке допущена ошибка – указан счет в другом банке, после чего предлагает разобраться с проблемой. У человека начинают выяснять данные карты, в том числе CVV-код и код из СМС. В результате человек может лишиться имеющихся у него средств.

Ранее ФНС предупредила россиян о рассылке мошеннических писем с предложением скачать новое приложение для Android от налоговой службы. Переход по ссылке ведет на файлообменник, а не официальный сайт ФНС. Скачанная программа между тем просит ввести номер телефона и банковской карты, которые в итоге получают злоумышленники.



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